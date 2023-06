79-Jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Mittelhessen ums Leben gekommen. Er habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Gießen mit. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte eine 29 Jahre Lkw-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Mann mit seinem Pedelec am Dienstag auf einer Bundesstraße bei Laubach beim Abbiegen wohl übersehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Laubach - Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Lkw erlitt einen Schock. dpa