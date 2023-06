80. DFB-Pokalfinale: Leipzig gegen Frankfurt

Leipzigs Trainer Marco Rose (l) und Frankfurts Trainer Oliver Glasner gehen nach dem Spiel auf dem Feld entlang. © Robert Michael/dpa

Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen um den letzten nationalen Titel der Saison 2022/23. Die Sachsen und die Hessen treten an diesem Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion an. Leipzig gewann im Vorjahr bereits die goldene Trophäe und strebt nun angeführt von Offensivstar Christopher Nkunku die Titelverteidigung an.

Berlin - Die Frankfurter wollen ihrem scheidenden Trainer Oliver Glasner einen glorreichen Abschied bescheren. Insgesamt wäre es für die Eintracht nach 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018 der sechste Pokalsieg. Der Traditionsclub würde so mit Werder Bremen gleichziehen. dpa