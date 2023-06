81-Jährige tot aufgefunden: Mann in Untersuchungshaft

Teilen

Eine Signalleuchte der Polizei ist vor einem Polizeiwagen aufgestellt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nach dem Fund einer toten 81-Jährigen in Wiesbaden ist ein 46 Jahre alter Mann verhaftet worden. Der Mann, der ein Bekannter des Opfers sein soll, sei am Donnerstag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft gekommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Ursache für ihren Tod waren laut Obduktion Verletzungen durch ein Messer, hieß es.

Wiesbaden - Die Leiche der 81-Jährigen war am Samstag von Angehörigen und einer Nachbarin in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Klarenthal gefunden worden. Das spätere Opfer soll dem Verdächtigen die Tür geöffnet haben. „Es war niemand Fremdes, wohl eine bekannte Person“, sagte der Sprecher. Näheres zum Verhältnis gab die Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt. Die Polizei hatte den 46-jährigen Verdächtigen am Mittwoch in seiner Wiesbadener Wohnung festgenommen. dpa