Lkw brennt auf A3: Fahrer reagiert sofort, kilometerlanger Stau

Auf der A3 brennt ein Lkw-Auflieger vollständig aus. Die Fahrbahn wird dabei beschädigt. Schnell kommt es zu einem langen Stau.

Update vom 11.09.2019, 12.20 Uhr: Wie uns ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach mitteilt, bleibt eine Fahrspur der A3 in Richtung Würzburg noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Brand auf A3: Lkw-Fahrer reagiert sofort

Was war passiert? Gegen 3.10 Uhr bemerkte am Mittwoch ein Lkw-Fahrer vor dem Parkplatz Strietwald (Aschaffenburg) einen brennenden Reifen im Heckbereich seines Lastwagens. Der Fahrer reagierte sofort, fuhr rechts an den Fahrbahnrand und koppelte seinen Auflieger - in dem Textilien geladen waren - ab. Der Auflieger brannte kurze Zeit später vollständig ab. Dabei wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Glücklicherweise blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.

Die A3 bei Aschaffenburg musste zunächst voll gesperrt werden. Schnell bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis zum Seligenstädter Dreieck und später auch auf der A45 sowie B469. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Aktuell wird auf der Fahrbahn die Teerdecke erneuert. Die rechte Fahrspur bleibt bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

A3: Brennender Lkw verursacht langen Stau

Erstmeldung vom 11.09.2019, 6.33 Uhr: Seligenstadt - Auf der Autobahn A3 von Frankfurt in Richtung Würzburg hat ein brennender Lkw einen mehrere Kilometer langen Stau verursacht. Laut Informationen des Hessischen Rundfunks mussten die rechte und die mittlere Spur der Autobahn ab dem Seligenstädter Dreieck in Richtung Aschaffenburg gesperrt werden.

Die Folge war ein Stau von mindestens fünf Kilometern Länge noch vor Beginn des eigentlichen Berufsverkehrs. Der Verkehr ist vom Seligenstädter Dreieck über Stockstadt bis Aschaffenburg-Ost behindert.

Stau auf der A3 bei Aschaffenburg

Die Ursache für den Brand des Lkws war zunächst unklar. Es bestehe aber weiterhin Gefahr durch die laufenden Bergungsarbeiten, teilte die Polizei mit. Wie lange diese Bergungsarbeiten dauern, ist noch offen. (dr/red)

