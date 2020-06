A3 bei Limburg wegen Polizeieinsatz voll gesperrt: Mann flieht zu Fuß über die Autobahn

Ein Streit zwischen zwei Männern auf der A3 bei Limburg eskaliert. Ein Helfer wird bedroht. Dann kommt es zu einem Polizeieinsatz inklusive Vollsperrung.

Limburg - Auf der A3 bei Limburg gerieten zwei Männer am Samstag (06.06.2020) gegen 5 Uhr derart in Streit, dass die Polizei anrücken musste. Eine Vollsperrung der Autobahn und eine Festnahme waren die Folge. Eine Überprüfung ergab außerdem: Das Fahrzeug der Männer war gestohlen.

A3: Streit eskaliert – Helfer wird von Mann aus Limburg bedroht

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall wie folgt: Am Samstagmorgen um 5.13 Uhr waren zwei Männer auf der A3 in einem Mitsubishi unterwegs. Bei Limburg zwischen Diez und Limburg-Nord geriet der 35-jährige Fahrer mit seinem 50-jährigen Mitfahrer in Streit.

Der Streit eskalierte zusehends, weshalb der Fahrer aus Limburg den Mitsubishi auf dem Standstreifen der A3 abstellte. Die Männer stritten weiter, als ein Autofahrer auf den Mitsubishi aufmerksam wurde. Da er nicht wusste, ob es sich vielleicht um einen Unfall handelte, hielt er an. Der Mann wollte sehen, ob er helfen könnte. Dann nahm die Situation eine unangenehme Wende.

Vollsperrung auf der A3 bei Limburg: Mutmaßlicher Täter flieht zu Fuß vor der Polizei

Die beiden Streithähne auf der A3 bei Limburg freuten sich nämlich kein bisschen über den hilfsbereiten Autofahrer. Der 35-jährige Fahrer des Mitsubishis fing sogar an, den bass erstaunten Helfer zu bedrohen. Der reagierte blitzschnell und rief die Polizei. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, muss das dem Fahrer Angst gemacht haben, denn er floh auf die A3 – und zwar zu Fuß.

Die Autobahnpolizei sperrte die A3 bei Limburg, fand aber nur noch den Mitfahrer im Mitsubishi vor. Kollegen der benachbarten Autobahnstation Montabaur konnten den Mann letzten Endes bei Görgeshausen im Westerwaldkreis stellen. Die Vollsperrung auf der A3 bei Limburg wurde gegen 7.30 Uhr aufgehoben, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

A3 bei Limburg: Bei der Überprüfung des Mitsubishi weiß die Polizei den Grund für die Flucht

Bei der Überprüfung des Fahrers aus Limburg wurde der Polizei schließlich zumindest teilweise klar, warum der Mann auf die A3 geflohen war. Der Mitsubishi war als gestohlen gemeldet. Noch ist unklar, so die Polizei, inwieweit der Mitfahrer des 35-Jährigen aus Limburg beteiligt war. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Bereits im Vorjahr kam es zu einem merkwürdigen Unfall auf der A3 bei Limburg, weil eine Frau zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Aber auch anderweitig skurrile Vorfälle geschehen auf der A3 bei Limburg. Der Polizei fiel ein Krankenwagen auf, der mit Blaulicht unterwegs war - allerdings ohne Rettungseinsatz. Deshalb gab es richtig Ärger.

