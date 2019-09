Schwerer Lkw-Unfall auf A3: Bergung dauert Stunden  

Rückreiseverkehr in Köln

Auf der A3 bei Limburg ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Bergung ist aufwändig.

Limburg - Am Freitagmorgen ist es auf der A3 bei Limburg auf Höhe des Elzer Bergs zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Informationen der Polizei ist ein mit Autos beladener Lkw gegen 6.20 Uhr in Richtung Würzburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

A3 bei Limburg: Schwerer Unfall - Fahrer leicht verletzt

Insgesamt acht Autos fielen durch den Unfall von der Ladefläche und verteilten sich auf der Autobahn. Der 39 Jahre alte Fahrer des Lasters zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei.

Die rechte Spur und der Standstreifen auf der A3 bei Limburg wurden im Rahmen der Bergungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt.

Bergung nach Unfall auf A3 bei Limburg ist aufwändig

Durch die Sperrung kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Staus. Die Bergung des Lkw und der heruntergefallenen Autos ist nach Mitteilung der Polizei noch nicht abgeschlossen. Da der Abtransport aber über einen parallel verlaufenden Feldweg möglich ist, sollte der Autobahnverkehr nicht mehr beeinträchtigt sein. Zur Unfallursache und der Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Von Kevin Bien

