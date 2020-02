Schwerer Unfall auf der A3: Fahrbahn gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

❗ #Verkehrshinweis ❗



Aktuell ist der #A3 in Fahrtrichtung #Frankfurt in Höhe #Obertshausen voll gesperrt.



Es hat sich ein Unfall ereignet. Der #Rettungshubschrauber muss in Kürze landen.



Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.