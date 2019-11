Schwerer Unfall auf A3 - Verursacher lässt Verletzte einfach zurück 

Nach einem schweren Unfall auf der A3 bei Offenbach sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ zwei Verletzte einfach zurück.

Offenbach - Schwerer Unfall auf der A3! Am Sonntagabend waren ein 25-Jähriger und seine 21 Jahre alte Beifahrerin gegen 19.15 Uhr in einem BMW M5 vom Offenbacher Kreuz in Richtung Anschlussstelle Obertshausen auf der linken Spur unterwegs.

Plötzlich wechselte ein anderer Wagen von der rechten auf die linke Spur der A3, sodass der BMW-Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und landete letztlich auf einem Grünstreifen, wie die Polizei mitteilte.

A3 bei Offenbach: Polizei sucht nach Unfall mit BMW Zeugen

Der laut Polizei schuldige des Unfalls jedoch machte sich einfach aus dem Staub und ließ den 25-Jährigen und seine Beifahrerin einfach im Stich. Ersterer wurde schwer, die 21-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall auf der A3 möglicherweise beobachtet haben.

nc

Erst vor rund drei Wochen hatte es auf der A3 bei Obertshausen einen schweren Unfall mit drei Verletzten gegeben.