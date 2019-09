Lkw brennt aus - Kilometerlanger Stau auf der A3

Mitten im Berufsverkehr muss die Polizei zwei Spuren der A3 sperren. Grund ist ein brennender Lkw.

Frankfurt am Main - Auf der Autobahn A3 von Frankfurt in Richtung Würzburg hat ein brennender Lkw einen mehrere Kilometer langen Stau verursacht. Laut Informationen des Hessischen Rundfunks mussten die rechte und die mittlere Spur der Autobahn ab dem Seligenstädter Dreieck in Richtung Aschaffenburg gesperrt werden.

Die Folge war ein Stau von mindestens fünf Kilometern Länge noch vor Beginn des eigentlichen Berufsverkehrs. Der Verkehr ist vom Seligenstädter Dreieck über Stockstadt bis Aschaffenburg-Ost behindert.

Ursache für Stau auf der A noch unklar

Die Ursache für den Brand des Lkws war zunächst unklar. Es bestehe aber weiterhin Gefahr durch die laufenden Bergungsarbeiten, teilte die Polizei mit. Wie lange diese Bergungsarbeiten dauern, ist noch offen. (red)

Weitere Verkehrsmeldungen

In Frankfurt müssen Pendler erneut viel Geduld mit der U-Bahn aufbringen. Wegen einer Betriebsstörung kommt es auf der U-Bahnlinie U4 zu Verzögerungen des Betriebsablaufes.

Der Verkehr auf der A3 ist immer wieder wegen Unfällen gestört. Vergangenen Mittwoch hat es gleich zwei Mal gekracht. Dadurch kam es zu Vollsperrungen und zu langen Staus. Auch am Abend ist weiter mit Behinderungen zu rechnen.

Am frühen Montagmorgen ist es auf der B45 bei der Abfahrt zur A3 zu einem Unfall gekommen. Viel Stau im Berufsverkehr war die Folge.