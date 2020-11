A5 bei Friedberg: Massenkarambolage auf Autobahn – Drei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einer Massenkarambolage auf der A5 nahe Friedberg gab es am Freitag mehrere Verletzte. (Symbolbild).

Auf der A5 bei Friedberg (Wetterau) ist es zu einem schweren Unfall mit sechs Fahrzeugen gekommen. Es gibt mehrere Verletzte.

Am Freitagmorgen (27.11.2020) ist es auf der A5 bei Friedberg zu einem schweren Autounfall gekommen.

bei zu einem schweren Autounfall gekommen. Bei der Massenkarambolage sind drei Beteiligte schwer verletzt worden.

Nach einer Vollsperrung ist eine Fahrspur der A5 Richtung Frankfurt wieder geöffnet.

Update von Freitag, 27.11.2020, 10:57 Uhr: Nach der Bergung der nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge und den Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei im Bereich der Unfallstelle, ist die Sperrung seit 10.43 Uhr aufgehoben. Der Verkehr kann wieder fließen. Teilweise war es zu einem Stau von 10 Kilometern und einer Verzögerung von etwa einer Stunde gekommen.

A5 bei Friedberg Richtung Frankfurt: Massenkarambolage mit sechs Fahrzeugen

Erstmeldung von Freitag, 27.11.2020, 10:18 Uhr: Friedberg – Bei einer Massenkarambolage auf der A5 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr am heutigen Freitagmorgen (27.11.2020) war es zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg zu einem Zusammenstoß bei einem Spurwechsel gekommen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Daraufhin hätten sich mehrere Folgeunfälle ereignet, erläuterte eine Sprecherin der Polizei in der Wetterau. Details sind noch nicht bekannt.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Friedberg: Nur eine Spur Richtung Frankfurt frei

Insgesamt sechs Autos sollen an der Massenkarambolage beteiligt gewesen sein, drei Insassen erlitten schwere Verletzungen, einer von ihnen wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach einer vorübergehenden Vollsperrung der A5 in Richtung Frankfurt ist inzwischen eine Fahrspur wieder frei. Autofahrer sind gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Räumarbeiten sind in vollem Gang. (ag)