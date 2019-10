Kuriose Aktion auf der A5 bei Butzbach sorgt bundesweit für Schlagzeilen

Ein Video von der A5 bei Butzbach sorgt derzeit bundesweit für Schlagzeilen.

Butzbach - Rechtsfahrgebot in Deutschland? Augenscheinlich interessiert das nicht alle Autofahrer. Eine Aktion auf der A5 bei Butzbach sorgt nun für Diskussionen. Das entsprechende Video wurde tausendfach geklickt, zahlreich geteilt, viele Medien berichten.

Was war passiert? Auf der A5 zwischen Frankfurt und Gießen war der Fahrer eines Porsche auf der linken Spur unterwegs. Vor ihm fuhr - ebenfalls links - ein Smart. Überholen konnte der Mann hinter dem Lenkrad des Porsche den Vordermann: Die Strecke hat in diesem Bereich nur zwei Spuren.

A5 bei Butzbach: Video von Anruf ruft Polizei auf den Plan

Weil es dem Porsche-Fahrer jedoch offenbar zu langsam voran ging, rief er den Mann im vor ihm fahrenden Porsche kurzerhand an. Auf dem Auto - offenbar ein Firmenwagen - war eine Handynummer als Kontaktmöglichkeit zum entsprechenden Unternehmen angegeben.

"Du fährst gerade vor mir. Du weißt schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot ist. Die linke Spur ist zum Überholen da. Also sei doch so gut und lass mich vorbei", bittet der Porsche-Fahrer seinen verdutzten Vordermann per Handy. Der Anruf ist auf Video festgehalten. Es folgt eine kleine Diskussion. Dann legt der angerufene Fahrer des Smart auf.



A5 bei Butzbach: Zeigt Anruf-Video Beleidigung?

Inzwischen beschäftigt das Video von der A5 bei Butzbach auch die Polizei. Unter anderem gilt es zu klären, ob der Porsche-Fahrer während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierte. "Das Telefon hält mein Kumpel. Ich kann es gar nicht gewesen sein, weil mein rechter Arm tätowiert ist", erklärt der Porsche-Fahrer gegenüber der Bild.

Ebenfalls relevant für die Polizei: Im Telefonat fiel der Satz "Du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt", was den Vorwurf einer Beleidigung aufwirft. "Ich habe den Smart-Fahrer paar Mal versucht zu erreichen. Ich wollte mich entschuldigen für die Beleidigung. Die war doof. Aber der denkt jetzt wahrscheinlich: Das ist ein Depp, da gehe ich nicht mehr ran", sagt der Porsche-Fahrer nach der Aktion auf der A5 bei Butzbach gegenüber dem Hessischen Rundfunk.

