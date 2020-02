A5: Lkw-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall - Probleme mit Rettungsgasse in Stau

Probleme mit Rettungsgasse



Was für Probleme?

Dass sie nicht vorne (wo man Bescheid weiß) beginnend nach hinten durchgereicht wurde?

Dass die Nichtsahnenden am Stauende ihre Kristallkugeln vergessen haben, dass dieser Stillstand ein endgültiger, also die Rettungsgasse nötig ist?

Dass trotz Vorbilden manche es nicht packen; dass die Gasse missbrauchst und blockiert wird?

Ich tue was ich kann - wenn ich weiß, dass es jetzt nötig ist. Andere auch. Denen eine Problematik aufs Brot zu schmieren ist unredlich.