A5: Unfall mit Lkw und Pkws - Langer Stau im Feierabendverkehr bei Friedberg

Der Verkehr in Richtung Gießen staut sich deutlich.

Ein Unfall auf der A5 in der Wetterau bringt deutliche Behinderungen im Berufsverkehr: Der Stau ist bereits lang.

Unfall auf A5 zwischen Friedberg und Ober-Mörlen

Lkw und Pkws sind kollidiert

Deutliche Verkehrsbehinderungen - Stau von 8 Kilometern Länge

Friedberg - Unfall am Mittwochnachmittag auf der A5 in der Wetterau: Zwischen Friedberg und Ober-Mörlen hat es in Fahrtrichtung Norden gekracht.

Nach ersten Informationen sind mehrere Autos und ein Lkw kollidiert. Angaben über Verletzte liegen aktuell (Stand: 16.07 Uhr) noch nicht vor. Es handelte sich offenbar um einen Auffahrunfall.

Sicher ist: Derzeit ist nur die linke Fahrspur der A5 in Richtung Norden befahrbar.

Das macht sich deutlich auf den Verkehr rund um die Feierabendzeit bemerkbar: Ein Stau von aktuell rund acht Kilometern hat sich gebildet. Autofahrer müssen mit einer Verzögerung von 40 Minuten rechnen.

