A5: Orientierungsloser Senior sorgt für Aufregung - Über 400 Kilometer verfahren

Heftige Meldung der Polizei Mittelhessen: In der Wetterau wurde ein Rentner auf der A5 aufgegriffen. Der Mercedes-Fahrer hatte komplett die Orientierung verloren.

Butzbach - Das erleben auch Polizisten nicht alle Tage: Am Montagabend wurde den Beamten ein extrem langsam fahrendes Mercedes auf der A5 bei Butzbach gemeldet. Eine Streife machte sich auf den Weg und konnte das Fahrzeug identifizieren. Es folgten mehrere Versuche mit eingeschaltetem Signal "Bitte folgen" und Anhaltekelle den Fahrer von der Autobahn zu geleiten. Doch ohne Erfolg. Der Mann hinterm Steuer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

A5: Rentner in Mercedes verfährt sich von Bremen in die Wetterau

Erst nach mehreren Kilometern - in Höhe Ober-Mörlen - gelang es der Streife, den Fahrer auf dem Standstreifen der A5 zu stoppen. Bald stellte sich heraus: Der 85-jährige Mann am Lenkrad stammt aus Bremen, war am Morgen dort losgefahren, um schnell in einem Geschäft einkaufen zu fahren. In seiner Heimatstadt. Er ahnte nicht, dass er bereits 400 Kilometer zurückgelegt hatte, den ganzen Tag unterwegs war und seine Familie sich schon lange Sorgen um ihn machte. Der Mann hatte jegliche Orientierung verloren. Die Polizei brachte den Pkw von der Autobahn, stellte den Führerschein des Bremers sicher, weil er augenscheinlich nicht mehr in der Lage war am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen.

A5: Lkw-Fahrer sichert Wagen ab

Besonders toll hatte zuvor ein Lkw-Fahrer reagiert: Er war zuvor mit Warnblinklicht hinter dem Senior in seinem Mercedes hergefahren, um den langsam fahrenden Wagen und seinen Insassen abzusichern.

red

