Umwege und Chaos: A5 wird am Wochenende komplett gesperrt

Die A5 nahe Frankfurt wird am Wochenende komplett gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Brücke. Es drohen Umwege und Chaos auf den Straßen.

Wiesbaden - Wegen Bauarbeiten wird am Wochenende eine der am meisten befahrenen Autobahnen in Hessen komplett gesperrt: Denn zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz soll eine über die A5 führende Brücke abgerissen werden. Der Wirtschaftsweg hinter der Homburger Eisenbahn ist bereits gesperrt und für den Abriss vorbereitet.

Wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Montag in Wiesbaden mitteilte, beginnt die Vollsperrung der A5 am Samstag (16. November) um 18.00 Uhr und dauert voraussichtlich bis am Sonntag (17. November) um 12.00 Uhr. Der Verkehr wird östlich um Frankfurt herum über die A661 und das Offenbacher Kreuz umgeleitet. Weiträumig kann die Sperrung über das Gambacher Kreuz und die A45 umfahren werden.

A5 wichtigste Autobahn für Frankfurt und Wiesbaden

Die A5 ist in den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar Richtung Süden eine der wichtigsten und am meist befahrenen Autobahnen. Eine Sperrung über das Wochenende dürfte demnach für zahlreiche Staus führen. Insbesondere für Wochenendfahrer gilt damit wohl: Am Sonntag lieber später als früher zurück in die Heimat fahren.

Immerhin: Die Arbeiten sollen größtenteils über Nacht durchgeführt werden.

Auf derA5 bei Frankfurt hatte ein Unfall eines Lkws für einen ordentlichen Stau im Berufsverkehr gesorgt.

dpa