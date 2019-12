Gefährliche Situation auf der A5 sorgt für Stau und starke Behinderungen

Ein Spanngurt hatte sich in der Oberleitung des E-Highway auf der A5 verfangen und sorgte für mehrere Kilometer Stau

Stau auf der A5 bei Weiterstadt: Eine gefährliche Situation sorgt für starke Behinderungen. Es kommt zu aufwändigen Bergungsarbeiten.

Weiterstadt - Auf der A5 bei Weiterstadt am Stadtteil Gräfenhausen hat sich am Mittwochnachmittag (11.12.2019) ein Spanngurt in der Oberleitung des E-Highway verfangen. Da der Spanngurt eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellte, mussten beide rechten Spuren gesperrt werden.

Die Aufräumarbeiten an der Oberleitung der A5 bei Gräfenhausen zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen-Mörfelden dauerten von 13 Uhr bis 14.20 Uhr an. Es entstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Spanngurt auf der A5 bei Weiterstadt in der Oberleitung des E-Highways verfangen. Der fünf Kilometer lange E-Highway auf der A5 ist ein Novum in Deutschland. Hybrid-Lkw können auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen-Mörfelden mittels sogenannter „Abnehmer“ ihre Hybridbatterien aufladen.

Wie es genau dazu kam, dass der Spanngurt sich im E-Highway bei Weiterstadt verfangen konnte, ist unklar. Die Polizei vermutet aber, dass ein Fahrzeug den Spanngurt verloren haben könnte. Daraufhin, so die Polizei, wäre es möglich, dass ein weiteres Fahrzeug den Spanngurt überrollt und so auf die Oberleitung geschleudert hat.

Der Spanngurt auf der A5 bei Weiterstadt musste umgehend geborgen werden, denn er hätte beispielsweise nach Angaben der Polizei auf die Straße fallen und Autofahrer gefährden können. Auch gefährlich wäre es gewesen, wenn der Spanngurt sich in einem Abnehmer eines Hybrid-Lkw verfangen hätte.

Beide rechten Spuren der A5 mussten auf der Höhe von Gräfenhausen, ein Stadtteil von Weiterstadt, für mehr als eine Stunde von 13 Uhr bis 14.20 Uhr gesperrt werden. Während dieser Zeit wurde der Betreiber des E-Highway informiert. Dieser musste zunächst den Strom in der Oberleitung des E-Highway abstellen. Anschließend konnte die verständigte Feuerwehr den Spanngurt gefahrlos entfernen.

Durch den verirrten Spanngurt und die aufwändige Bergung entstand, nach unseren Informationen, ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Dieser hat sich allerdings mittlerweile wieder aufgelöst.

