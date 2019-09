A66 am Wiesbadener Kreuz voll gesperrt - Alle Infos und Umleitungen

Sperrung der A66: An diesem Wochenende ist die Autobahn 66 am Wiesbadener Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.

Von Samstag, 28. September, um 20 Uhr bis Sonntag, 29.September, um 12 Uhr werden am Wiesbadener Kreuz (A 3/A 66) die restlichen Fertigteile für den Brückenüberbau des Teilbauwerks in Fahrtrichtung Köln eingehoben, teilte Hessen Mobil mit.

Zu diesem Zweck wird die A66 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt (Haupt- und Parallelfahrbahn, also alle drei durchgehenden Fahrstreifen).

Die Sperrung gilt ebenso für die Parallelfahrbahn der A in Fahrtrichtung Köln (der Rechte der drei durchgehenden Fahrstreifen, der über die Behelfsbrücke geführt wird) sowie für drei von vier sogenannten „indirekten Verbindungsrampen“.

A66 am Wiesbadener Kreuz gesperrt: Das sind die Umleitungen

Von Würzburg nach Wiesbaden:

Wiesbadener Kreuz – A3 – Anschlussstelle Wiesbaden-Niedernhausen bzw. B 455 Von Rüdesheim/Rheingau nach Frankfurt: Schiersteiner Kreuz – A 643 – Dreieck Mainz – A 60 – Rüsselsheimer Dreieck – A 67 Mönchhofdreieck – A 3 – Frankfurter Kreuz

Von Wiesbaden nach Frankfurt:

Wiesbadener Kreuz – A 3 – Frankfurter Kreuz (wie üblich - Rampe A 66 / A3 in Richtung Süden nutzbar, jedoch Risiko von Rückstau aufgrund der Vollsperrung auf der A 66; Alternative ist die A 60 Mainzer Ring oder die A 671)

Von Köln nach Frankfurt:

Wiesbadener Kreuz – A 3 – Frankfurter Kreuz Von Rüdesheim/Rheingau nach Köln: Schiersteiner Kreuz – A 643 – Dreieck Mainz – A 60 – Rüsselsheimer Dreieck – A 67 Mönchhofdreieck – A 3 – Wiesbadener Kreuz

Von Wiesbaden nach Köln:

A 671 – Mainspitzdreieck – A 60 – Rüsselsheimer Dreieck – A 67 – Mönchhofdreieck – A 3 – Wiesbadener Kreuz

A66 am Wiesbadener Kreuz gesperrt: So sieht es auf der A3 aus

Die direkten (tangentialen) Rampen sind weiterhin in Betrieb. Dies sind:

- von der A 66 Wiesbaden zur A 3 Fahrtrichtung Würzburg

- von der A 66 Frankfurt zur A 3 Fahrtrichtung Köln

- von der A 3 Würzburg zur A 66 Fahrtrichtung Frankfurt

- von der A 3 Köln zur A 66 Fahrtrichtung Wiesbaden

Auf der A3 stehen jeweils beide Hauptrichtungsfahrbahnen in Fahrtrichtung Köln und Würzburg wie bisher zur Verfügung.

Für alle Fahrziele gilt: Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der großräumigen Umleitungsbeschilderung zu folgen und das Wiesbadener Kreuz zu meiden, teilte Hessen Mobil mit.

Hintergrund der Bauarbeiten auf der A66 am Wiesbadener Kreuz

Das bestehende Brücke des Wiesbadener Kreuzes wird in insgesamt sechs Bauphasen erneuert. Begonnen wurde mit den Arbeiten im September 2017. In der ersten Bauphase wurden Hilfsbrücken montiert sowie umfangreiche Straßen - und Tiefbauarbeiten ausgeführt.

In der zweiten Bauphase erfolgte der Abbruch des Bestandsbauwerkes in Fahrtrichtung Würzburg. Der Ersatzneubau hierfür wurde in der dritten Bauphase hergestellt. Der Abbruch des Bestandsbauwerkes in Fahrtrichtung Köln erfolgte in der vierten Bauphase. Immer wieder musste das Wiesbadener Kreuz wegen Bauarbeiten gesperrt werden.

In der aktuell anstehenden 5. Bauphase erfolgen straßenbauliche Maßnahmen sowie die Erneuerung des Teilbauwerkes in Fahrtrichtung Köln. In der sechsten Bauphase geht der Rückbau der Hilfsbrücken über die Bühne. Hierfür sind ebenfalls weitere umfangreiche straßenbauliche Maßnahmen notwendig.

So wichtig ist das Wiesbadener Kreuz

Das Wiesbadener Kreuz verbindet die Autobahnen A 3 und A 66. Hier werden die A 3 und A 66 täglich insgesamt von rund 200.000 Fahrzeugen befahren. Es zählt zu den frequenzstärksten Autobahnkreuzen in Hessen und ist von überregionaler Bedeutung. Das bestehende Hauptkreuzungsbauwerk des Wiesbadener Kreuzes wurde 1952 errichtet.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustands wird die vorhandene Brücke durch einen Neubau ersetzt. Diese wird bereits für den späteren leistungsfähigeren Umbau des Autobahnkreuzes dimensioniert. Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau des Hauptkreuzungsbauwerkes betragen voraussichtlich insgesamt rund 50 Millionen €. Die Baumaßnahme soll 2020 fertiggestellt werden. chw