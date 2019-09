Schwerer Motorrad Unfall auf der A661 - 31-Jähriger kommt ums Leben

Bei einem schweren Motorradunfall auf der A661 bei Bad Homburg ist ein Mann schwer verletzt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Update vom Montag, 16.09.2019: Der 31-jährige Mann aus Limburg, der gestern Nachmittag auf der A661 die Kontrolle über seine Honda verloren hat, ist in der Nacht an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Erstmeldung vom Sonntag, 15.09.2019, 23 Uhr: Frankfurt - Auf der A661 kam es am Sonntag, gegen 14 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg war mit seinem Motorrad von Bad Homburg in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bad Homburg und dem Bad Homburger Kreuz verlor er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Honda und kollidierte mit der in der Mitte befindlichen Leitplanke.

Unfall auf A661: Motorradfahrer mit schwersten Verletzungen

Der 31-Jährige wurde über die Leitplanke auf die Fahrbahn der Gegenrichtung geschleudert und blieb dort mit schwersten Verletzungen liegen. Zeugen verständigten sofort die Rettungskräfte. Der Motorradfahrer wurde umgehend in ein Frankfurter Krankenhaus verbracht.

Unfall auf A661: Polizei sucht Zeugen

Weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Rufnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

