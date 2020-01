Lkw mit außergewöhnlicher Ladung kippt auf Autobahn um - Bergung zieht sich

Unfall auf der Autobahn: Bei Pfungstadt ist ein Lkw umgekippt - der Grund dafür ist noch unklar. Die Ladung macht die Bergung jedoch schwierig.

Pfungstadt - Ein beladener Lastwagen ist am Freitag (3.1.2020) auf der A67 bei Pfungstadt umgekippt und neben der Fahrbahn liegen geblieben. Das berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung. Demnach war der Fahrer mit seinem Lkw am Morgen auf der A67 in Richtung Mannheim unterwegs.

Pfungstadt: Unfall am Morgen - Lkw kippt auf A67 um

Aus zunächst unklarer Ursache sei der Fahrer des Lkw auf der A67 bei Pfungstadt von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts neben der Fahrbahn umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, laut Polizei war er ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw ist laut einem Polizeipressesprecher im Raum Duisburg zugelassen, woher der Fahrer stammt und wie alt er ist, ist zurzeit noch nicht klar.

+ Auf der A67 bei Pfungstadt ist ein Laster mit Harz umgekippt - der Grund ist noch unklar. © Keutz TV News

Pfungstadt: Unfall auf A67 - Lkw kippt zur Seite

Der Verkehr wurde von dem Unfall zunächst eher wenig tangiert. Auf der A67 bei Pfungstadt lief es weiter flüssig laufen, da der Lkw neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Bis dieser geborgen ist, werde es allerdings noch eine Weile dauern.

Für die Bergung muss nun schweres Gerät nach Pfungstadt gebracht werden: Solch einen schwer beladenen Lkw könne man nur mit einem Krahn bergen, wie ein Polizeisprecher bestätigt.

Pfungstadt: Bergung nach Unfall von Lkw auf A67 wird dauern

Nach bisherigem Kenntnisstand sei von der Ladung bei dem Unfall auf der A67 bei Pfungstadt nichts ausgetreten. Der Lkw ist mit Harz beladen. Bisher sei von der Ladung nichts ausgetreten, bei der Bergung müsse nun entsprechend vorsichtig vorgegangen werden.

Die Bergung des verunfallten Lkw werde sich aber noch eine Weile hinziehen - ob der Verkehr auch dabei weiterhin störungsfrei auf der Autobahn rollt, ist unklar. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden.

Erst vor einem Monat kam es zu einemUnfall auf der A67 bei Pfungstadt: Ein Autofahrer verlor die Kontrolle auf der Autobahn. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen - es kam zum Unglück.

agr