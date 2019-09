Schwerer Unfall auf A67: Auto fängt Feuer und brennt komplett aus

Auf der A67 kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Das Auto brannte komplett aus.

Gernsheim - Am frühen Montagmorgen, gegen 3.20 Uhr, kam es auf der A67 von Gernsheim kommend in Fahrtrichtung Pfungstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw Citroen C3 fuhr einem LKW aus bisher ungeklärter Ursache auf und kam anschließend an der Mittelleitplanke zum Stehen. Das Fahrzeug fing dort Feuer und brannte komplett aus.

Unfall auf A67: Hoher Sachschaden

Der 54-jährige Fahrer des Pkws wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Der Sattelzug wurde lediglich gering beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Zwecks Löschung und Bergung des Pkws musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (red)

