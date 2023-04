Schrecklicher Fund mitten auf der A7: Mann sitzt tot im Mercedes-Sprinter

Von: Erik Scharf

Ein Mercedes-Sprinter mit Wohnwagen steht auf der A7 zwischen Hattenbacher Dreieck und Kirchheim auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer ist tot.

Kirchheim – Als ein Autofahrer am Samstagnachmittag (22. April) auf der A7 in Richtung Kassel einen weißen Mercedes-Sprinter am Fahrbanrand sah, dachte er womöglich an eine Panne oder an einen Unfall. Beim Blick in das Fahrzeug mit Wohnanhänger kam es aber zu einer schrecklichen Entdeckung, wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht.

In dem Fahrzeug, das gegen 16.50 Uhr zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck auf dem linken Fahrstreifen an einer sogenannten „Betongleitwand“ stand, fand die Autobahnpolizei Bad Hersfeld einen leblosen Mann. Laut Angaben der Polizei handelte es sich um einen 61-jährigen Mann aus Sachsen-Anhalt.

Reanimation auf der A7 erfolglos – Ermittler stehen vor Rätsel

Die Beamten leiteten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen ein, „die aber trotz aller Bemühungen erfolglos verliefen“, teilte die Polizei mit. Bei der Frage der Todesursache stehen die Ermittler noch vor einem Rätsel. Der tote Autofahrer wies keinerlei äußerliche Verletzungen auf. Bei der Berührung zwischen der Betonabtrennung und dem Fahrzeuggespann entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen, die das Gespann gesehen haben und Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 06621/50880 bei der Autobahnstation Bad Hersfeld oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (esa)

