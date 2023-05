Abbrucharbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten werden am kommenden Wochenende die Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz gesperrt. Betroffen von den Arbeiten von Freitag, 21.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, seien die A5 in Fahrtrichtung Basel und die A67 in Richtung Frankfurt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes in Darmstadt am Mittwoch mit. Bei dem Abriss im Rahmen einer Brückenerneuerung werden insgesamt 4000 Tonnen Stahlbeton abgetragen, zerlegt und für die Wiederverwendung zwischengelagert.

Darmstadt - Der Verkehr wird umgeleitet. dpa