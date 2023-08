Jethro Tull: Britische Kult-Rocker am Donnerstag im Amphitheater Hanau

Von: Anna Kirschner

Querflöte und Progressive Rock: Bei Jethro Tull passt das zusammen. Fans der britischen Rockband können sich noch Tickets für die Show am Donnerstag für Hanau zu sichern.

Hanau – Jethro Tull kommen auf ihrer aktuellen Tour 2023 auch nach Hanau. Im Amphitheater spielt die britische Rockband um Bandleader Ian Anderson am Donnerstag (10. August). Weitere Konzerte in Deutschland spielt die 1967 gegründete Band in Berlin, Cottbus und Neubrandenburg, allerdings erst im Oktober.

Ian Anderson ist als einziger Musiker der Gründungsbesetzung noch Teil von Jethro Tull. Die aktuelle Besetzung besteht seit 2017. Besonderes Merkmal der Band ist der Einsatz von Querflöten. Zuletzt erschien im 2023 das Album „RökFlöte“. Der Name Jethro Tull kam übrigens zustande, weil ein Buchungsagent der Band diesen Namen bei der ersten Buchung im Londoner Marquee Club zuwies. Henry Jethro William Tull war ein englischer Agrar-Pionier.

Es gibt noch Tickets für Jethro Tull im Amphitheater Hanau

Tickets für die Show im Amphitheater Hanau sind im Internet nicht mehr erhältlich. Sie kosteten online etwa 70 Euro. Ein zusätzliches VIP-Upgrade gab es online ab 69 Euro, womit man einen VIP-Parkplatz und VIP-Eingang nutzen kann. Außerdem gehört ein Sektempfang, ein Fingerfood-Buffet und eine Getränketheke dazu.

Ian Anderson (rechts) kommt mit seiner Band Jethro Tull 2023 auch nach Hanau (Archivbild). © Cesare Veronesi/imago

Allerdings wird es vor Ort an der Abendkasse im Amphitheater noch Tickets für die britischen Rocker geben, wie der Veranstalter versicherte.

Adresse und Parkplätze des Amphitheaters Hanau

Die Adresse des Amphitheaters lautet Am Amphitheater, 63454 Hanau. Es befindet sich am Ende des Schlossparks Philippsruhe im Baumgarten neben der Orangerie. Parken können Besucher in der „Landstraße“. Dort gibt es einen Parkplatz Schlosspark Philippsruhe und einen Parkplatz Amphitheater.

Kapazität des Amphitheaters Hanau und Setlist der Jethro Tull Tour 2023

Im Amphitheater Hanau gibt es circa 1.400 Sitzplätze und 2800 Stehplätze. Bühne und Zuschauerraum sind vollständig überdacht. Auf der Setlist standen bei den jüngsten Konzerten 15 Songs und eine Zugabe:

Nothing Is Easy

With You There to Help Me

Sweet Dream

We Used to Know

Holly Herald

Hammer on Hammer

Songs From the Wood

Mine Is the Mountain

Bourrée in E minor (Johann Sebastian Bach Cover)

Heavy Horses

The Navigators

Warm Sporran

Mrs Tibbets

Dark Ages

Aqualung

Zugabe: Locomotive Breath

Welche Lieder Jethro Tull letztendlich in Hanau spielt, werden die Fans vor Ort sehen und hören müssen. (Anna Kirschner)

