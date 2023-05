Abschied von der Orchidee: Ausstellungswechsel bei der Landesgartenschau

Die Orchideenschau auf der Landesgartenschau in Fulda neigt sich dem Ende (Symbolfoto). © Andrea Warnecke/dpa-tmn

In der Blumenhalle im GenussGarten steht der nächste Ausstellungswechsel an. Ab Montag (22. Mai) müssen die Orchideen weichen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Es riecht nach Orchideen und Currypulver, dessen Duft aus einem der Themenbereiche auf der Landesgartenschau in Fulda herüberweht. In den Duft hinein mischen sich die Gespräche der zahlreichen Gäste und Gruppen, die die Chance nutzen wollten, sich die Orchideenschau von Floristikweltmeister Christopher Ernst anzuschauen, bevor diese bald weichen muss.

Die Vielfalt in der Orchideenhalle ist überwältigend. Verschiedene Gestecke zeigen, wie Orchideen dargeboten werden können. Am Tisch in der Mitte hängen diese von den Decken, in einer Ecke befinden sich die Orchideen auf einer Säule – umgeben von einem beleuchteten Korbgeflächt. In einer weiteren Ecke wurden Orchideen und Bananenblüten kombiniert.