Abwassergebühren in hessischen Städten eher günstig

Ein Detail eines Belebungsbeckens in einem Klärwerk. © Corinna Schwanhold/dpa/Symbolbild

Haushalte in hessischen Städten müssen für ihre Abwasserentsorgung verhältnismäßig wenig zahlen. Das geht aus einer Auflistung der Abwassergebühren unter den 100 größten deutschen Städten hervor, die der Eigentümerverband Haus und Grund am Mittwoch in Berlin vorstellte. Durchgeführt wurde die Studie vom Beratungsunternehmen IW Consult.

Frankfurt am Main - Der Tabelle zufolge ist Hanau mit Platz drei die günstigste Stadt im Land. In der südosthessischen Stadt zahlt ein vierköpfiger Musterhaushalt pro Jahr nur 306,50 Euro für seine Abwasserentsorgung. Frankfurt am Main belegt den sechsten Platz mit einer Rechnung von 345,99 Euro.

Im Mittelfeld liegt Darmstadt auf Platz 40 mit 523,76 Euro, gefolgt von Gießen auf dem 48. Rang mit 546,21 Euro und Wiesbaden auf Platz 52 mit 566,53 Euro. Schlusslichter in Hessen sind bilden Offenbach auf Platz 60 mit 603,48 Euro und Kassel auf Platz 61 mit 611,12 Euro.

Bundesweit ist die Abwasserrechnung im rheinhessischen Worms am günstigsten. Die jährliche Rechnung beträgt dort rund 245,17 Euro. Den letzten Platz der Rangliste belegt Mönchengladbach. Die Menschen in der nordrhein-westfälischen Stadt müssen pro Jahr 985,15 Euro zahlen.

Der Studie zufolge lebt der vierköpfige Musterhaushalt auf einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern und auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück sowie mit einem jährlichen Wasserverbrauch von 182,5 Kubikmetern. Betrachtet wurden demnach die aktuell gültigen Entwässerungs- sowie Entwässerungsabgabensatzungen. dpa