Achtung: Amtliche Hitzewarnung des DWD für ganz Hessen

Von: Jacob von Sass

In Hessen wird es aktuell noch einmal richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Wo die Warnung wann gilt.

Hessen – Bis jetzt war der Sommer in Hessen ja eher durchschnittlich. An diesem Freitag (18. August) und auch die nächsten Tage kommt er aber noch einmal zurück und hat ordentlich Hitze im Gepäck. Daher hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung für ganz Hessen herausgegeben. Auch Frankfurt und Offenbach sind betroffen.

Amtliche Hitzewarnung für Hessen: Kassel am Samstag betroffen

Die Warnung gilt von Freitag um 11 Uhr bis Samstagabend (19. August) um 19 Uhr für den größten Teil Hessens. Lediglich Stadt und Landkreis Kassel und der Kreis Waldeck-Frankenberg sind erst ab Samstag von der Hitzewarnung betroffen. Hier gilt sie von 11 bis 19 Uhr.

Der DWD spricht solche Warnungen erst aus, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei 32 Grad oder höher liegt. Vor extremer Hitze wird gewarnt, wenn die Temperatur zum gleichen Zeitpunkt bei 38 Grad oder höher liegt.

Viel Trinken ist bei heißen Temperaturen besonders wichtig. © Oliver Giers

Hitzewarnung: In Frankfurt und dem Rest von Südhessen wird es besonders heiß

In Frankfurt und Umgebung kann es heute und morgen bis zu 30 Grad warm werden. Die gefühlte Temperatur liegt allerdings bei 33 Grad, weshalb auch die Hitzewarnung vom DWD ausgesprochen wurde. In Kassel werden dann am Samstag Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. Gefühlt ist es aber ebenso warm wie in Südhessen. Mit der Hitze können auch schwere Unwetter einhergehen.

Auf seiner Website empfiehlt der DWD an heißen Tagen besonders viel zu trinken und seinen Körper anderweitig abzukühlen. Außerdem sollten man luftige Klamotten tragen und die Wohnung immer lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Ältere und pflegebedürftige Menschen, aber auch Stadtbewohner, können besonders unter der Hitze leiden. Meistens ist es im ländlichen Umland vor allem in der Nacht kühler als in der Stadt. (Jakob von Sass)