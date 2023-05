ADAC zeigt: Das sind die besten Campingplätze in Nordhessen

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Camping ist eine der beliebtesten Arten des Sommerurlaubs. Auch Nordhessen hat dafür einiges zu bieten. Der ADAC zeigt die besten Campingplätze 2023.

Frankfurt – Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger, und auch die Sommerferien stehen langsam vor der Tür. Damit ist bald Zeit, den nächsten Sommerurlaub zu planen. Wie wäre es dieses Jahr mit Camping in Hessen?

Vor allem seit Corona entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Reise mit dem Zelt oder Wohnwagen, die einen fast unvergleichlichen Tapetenwechsel ermöglicht. In einer lauen Sommernacht am Lagerfeuer an einem von Hessens schönen Seen oder Wäldern lässt sich doch die beste Auszeit vom Alltag genießen.

Campingplätze in Nordhessen: Das sind die Favoriten des ADAC

Der ADAC listet die Top 10 der schönsten Campingplätze in Hessen. Da ist vom abenteuerlichen Familienausflug bis hin zum gemütlichen Erkundungstrip in die Natur alles dabei. Hier kommen die fünf Favoriten in Nordhessen.

Ein Urlaub auf dem Campingplatz lohnt sich für die ganze Familie. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Platz 1: Campen am Fluss – Oberweser

Badeliebhaber aufgepasst! Dieser Campingplatz bietet laut ADAC die wohl beste Möglichkeit, den Sommer im und am Wasser in Nordhessen zu verbringen. Freier Eintritt in das benachbarte Hallenbad und Freibad und die direkte Nähe zur Weser für eine Bootstour laden vor allem Familien zu einem aufregenden Sommerurlaub ein. Zur Abwechslung kann auch ein Wanderausflug in den Reinhardswald oder Bramwald unternommen werden. Die Gästebewertung von 4,6 von 5 Sternen spricht dabei für sich.

Platz 2: Camping- und Ferienpark Teichmann – Waldeck

Direkt am Edersee ist der Campingplatz vor allem für Jugendliche und Reisegruppen eine gute Empfehlung. Auf dem eigenen „Partyplatz“ bleiben sie von anderen Gästen ganz ungestört und können sich beim Ponyreiten, Bootfahren, Stand-Up-Paddling oder Geo-Caching völlig ausleben. Aber auch, wer eher Entspannung sucht, ist hier richtig. Mit einem Platz an der anderen Seite kann mit dem Rad oder zu Fuß die Ruhe in der Natur rund um den Kellerwald genossen werden. Mit 4,3 von 5 Sternen ist der Camping- und Ferienpark Teichmann laut ADAC immer eine Reise wert.

Platz 3: Campingplatz Nieder-Mooser See – Freiensteinau

Alle Urlaubs-Abenteurer sollten sich diesen Campingplatz einmal genauer anschauen. Egal ob Stand-Up-Paddling, Segeln oder Surfen: Hier werden die besten Sommeraktivitäten möglich. Die eigene Windsurf- und Kiteschule lädt aber auch Anfänger ein, hier die ersten Erfahrungen zu machen. Damit bietet der Campingplatz am Nieder-Mooser See laut ADAC vor allem Familien ein vielseitiges Angebot an Beschäftigungen. Eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bestätigt die Zufriedenheit der Gäste.

Campingurlaub ist vor allem seit Corona bei vielen besonders beliebt geworden. © Imago / Claudia Nass

Platz 4: Camping in Naumburg – Naumburg

Dieser gemütliche Campingplatz in der Kleinstadt Naumburg im Kreis Kassel ermöglicht wohl einen der abwechslungsreichsten Campingurlaube überhaupt. Von hier aus können die verschiedensten Ausflüge für Jung und Alt unternommen werden. Ruhige Waldspaziergänge im Nationalpark Kellerwald-Edersee werden dabei vereint mit Kulturbesuchen auf der Burgruine der Weidelsburg oder im Stadtschloss in Bad Wildungen. Vor allem für Kinder lohnt sich auch ein Ausflug zum nahegelegenen Schwimmbad „AquaArena“. Mit laut ADAC 4,1 von 5 Sternen kann der familienfreundliche Campingplatz in Nordhessen viele Gäste von sich überzeugen.

Platz 5: Campingplatz Fuldaschleife – Guxhagen

Besonders gut geeignet ist dieser Campingplatz für Familien, die sich auf vielseitige Aktivitäten freuen. Egal, ob Kanufahren auf der Fulda oder Radfahren durch die umliegenden Wälder, hier ist immer Beschäftigung sicher. Auch zum Angeln oder Schwimmen im Hallenbad Brauntal oder im Cuxhagener Freibad ist der Campingplatz an der Fuldaschleife die richtige Adresse. Mit der Nähe zur Stadt Kassel lohnt sich auch ein Besuch auf der Wilhelmshöhe, dem größten Bergpark Europas. Die Zufriedenheit der Gäste spiegelt sich in der ADAC-Bewertung mit 3,6 von 5 Sternen wider. (Maibrit Schültken)