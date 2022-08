Ältere Frauen auf Friedhof überfallen: Mann festgenommen

Rund vier Wochen nach Überfällen auf ältere Frauen auf dem Kasseler Hauptfriedhof hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 29-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Beide Frauen waren bei den Überfällen leicht verletzt worden, an einer von ihnen soll er sich zudem sexuell vergangen haben.

Kassel - Nach den derzeitigen Ermittlungen hatte er am 9. Juli zunächst einer 84-Jährigen die Handtasche entrissen. Knapp zwei Stunden später soll er eine 73-Jährige ins Gebüsch gezerrt, sich an ihr vergangen und ihr Portemonnaie gestohlen haben. Vergangenen Donnerstag wurde der Mann in Kassel festgenommen. dpa