Zwei weitere Affenpocken-Fälle im Kreis Gießen – Erste Impfungen verabreicht

Von: Helena Gries, Fee Halberstadt

Mehrere Männer aus dem Kreis Gießen sind an Affenpocken erkrankt. Die Kontaktpersonen haben bereits eine Impfung gegen die Virusinfektion erhalten.

Update vom Mittwoch, 27. Juli, 09.40 Uhr: Die Zahl der mit Affenpocken infizierten Menschen im Landkreis Gießen ist auf drei gestiegen. Dem Gesundheitsamt sind zwei neue Fälle gemeldet worden, ein 67 Jahre alter Mann sowie ein 26 Jahre alter Mann. Der 26-Jährige war Kontaktperson des zweiten Falls und infizierte sich offenbar während dessen medizinischer Versorgung. Wie der Landkreis Gießen am Mittwoch (27. Juli) mitteilt, sind beide Fälle durch Laborbefunde bestätigt worden. Die Infizierten befinden sich in Absonderung und werden ärztlich betreut.

Mittlerweile wurden drei Kontaktpersonen im Landkreis gegen Affenpocken geimpft. Eine Impfung innerhalb von vier Tagen nach einer Ansteckungssituation kann mit guten Chancen den Ausbruch der Erkrankung verhindern, eine spätere Impfung einen schweren Verlauf der Erkrankung, heißt es aus der Kreisverwaltung. Impfungen kämen demnach für enge Kontaktpersonen infrage, die mit Infizierten zum Beispiel direkten Hautkontakt hatten.

Erster Affenpocken-Fall im Kreis Gießen: Gesundheitsamt meldet Symptome bei 39-jährigem Mann

Erstmeldung vom Montag, 18. Juli 2022: Gießen – Seit im Mai der erste Fall von Affenpocken in Deutschland aufgetreten ist, sind bundesweit mehr als 1800 Infektionen nachgewiesen worden. In Hessen waren es bislang über 70 bestätigte Fälle, der Kreis Gießen blieb zunächst jedoch verschont. Nun gibt es aber auch hier die erste Affenpocken-Infektion, wie das Gesundheitsamt am Montagmittag (18. Juli) mitteilte.

Eine kolorierte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme von Partikeln des Affenpockenvirus (Gold). Die Zahl der Affenpocken-Infektionen im Landkreis Gießen steigt. © Niaid/dpa

Ein 39-jähriger Mann aus einer Gemeinde im Kreis Gießen habe Symptome gezeigt, hieß es. Den Namen der Kommune nannte die Behörde vorerst nicht. Der Verdacht habe sich durch einen Laborbefund bestätigt. Der Mann befindet sich nun in ärztlicher Behandlung und wird vom Gesundheitsamt betreut. Die 21 Tage andauernde Quarantäne läuft bereits.

Erster Affenpocken-Fall im Kreis Gießen: Impfstoff ist auf Lager

Der 39-Jährige soll sich bei einer Person aus einem anderen Bundesland angesteckt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand „gab es danach keine weiteren Kontakte, die ein Infektionsrisiko für andere Personen bedeuten“, teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen weiter mit. Es hat eigenen Angaben nach Impfstoff gegen das Affenpocken-Virus auf Vorrat. Weil das Vakzin aber nur in geringen Mengen vorhanden sei, würden aktuell nur Kontaktpersonen von Erkrankten geimpft.

„Wer innerhalb von vier Tagen nach einer Ansteckungssituation geimpft wird, hat gute Chancen, dass die Erkrankung gar nicht erst ausbricht“, sagte dazu Dr. Sophie Ruhrmann vom Gesundheitsamt. „Wer später, aber in einem Zeitraum bis zu 14 Tagen geimpft wird, hat immerhin die Aussicht, weniger schwer zu erkranken.“ Vor allem „heftige Schmerzen im Bereich der Hauterscheinungen“ könnten eine Infektion mit Affenpocken „sehr unangenehm machen“. (fh/hg)