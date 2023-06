Ahnenschädel aus Wiesbaden an Neuseeland zurückgegeben

In einer feierlichen Zeremonie wird die Rückgabe des Ahnenschädels vollzogen. © Boris Roessler/dpa

Ein Maori-Ahnenschädel ist vom Museum Wiesbaden an Neuseeland zurückgegeben worden. Der tätowierte und konservierte menschliche Schädel wurde am Mittwoch bei einer feierlichen Zeremonie an eine neuseeländische Delegation überreicht. Der „Toi Moko“ hatte sich in einer naturkundlichen Sammlung des 19. Jahrhunderts befunden, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.

Wiesbaden - Solche Schädel wurden zum Andenken an besonders geehrte Ahnen oder als Kriegstrophäe aufbewahrt. Die Maori sind die Ureinwohner Neuseelands.

Die Rückgabe erfolgt im Rahmen des neuseeländischen Repatriierungsprogramms „Te Papa“. Es handelt sich um die letzte von mehreren Stationen der Delegation in Deutschland. dpa