Aktenzeichen XY-Spezial heute im ZDF: Doppelmord in Rödermark - Gibt es neue Hinweise?

Update vom Mittwoch, 04.11.2020, 13.45 Uhr: Am heutigen Mittwochabend (04.11.2020) wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“ ein alter Fall aus Rödermark im Kreis Offenbach aufgerollt. Vor 21 Jahren fand dort ein schrecklicher Doppelmord statt, der bis heute nicht aufgeklärt wurde (siehe Erstmeldung, Anm. der Redaktion). In der Spezialsendung – es werden nur Cold Cases behandelt – wird auch dieser Fall noch einmal gezeigt. Die Polizei hat die Hoffnung, dass noch Zeugen zu finden sind, die etwas zur Aufklärung des Doppelmordes beitragen können. Los geht es um 20.15 Uhr im ZDF.

Aktenzeichen XY-Spezial im ZDF: Doppelmord in Rödermark heute im TV - Gibt es neue Hinweise?

Erstmeldung vom 30.10.2020, 11.08 Uhr: Rödermark - Dieses Verbrechen hat für viel Aufsehen in Rödermark und im gesamten Kreis Offenbach gesorgt: Am 25. März 1999 wurde in den Abendstunden das Ehepaar Dr. Claus und Zohre Lange in ihrem Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße überfallen und getötet.

Da der Fall aus Rödermark (Kreis Offenbach) bis heute nicht aufgeklärt wurde, zeigt das Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ihn in seiner Sendung „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases*“ in einem Filmbeitrag. Das Verbrechen ist am Mittwoch (04.11.2020) ab 20.15 Uhr zu sehen.

TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF: Neue Spur zum Doppelmord in Rödermark (Kreis Offenbach)?

Bei dem Doppelmord vor 21 Jahren in Rödermark* (Kreis Offenbach) stahl der Täter aus dem Haus der Langes diverse Gegenstände, die bis zum heutigen Tag noch nicht wieder aufgefunden wurden. Diese werden auch bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF gezeigt.

Trotz der damals mit 19 Beamten gebildeten Sonderkommission „Soko Breidert“ rätselt die Polizei in Rödermark bis heute, wer die Täter sind. Für die Ermittler ist aufgeben aber keine Option - denn Mord verjährt nicht. Darum kommt der Doppelmord nun ins ZDF. Hoffentlich sehen ihn bei „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“ auch Zeugen, die die Polizei auf die richtige Spur bringen können, um die Täter nach all den Jahren noch zu überführen.

ZDF berichtet bei „Aktenzeichen XY“ über Doppelmord im Kreis Offenbach

+ Mit diesem Fahndungsplakat suchte die Polizei im Kreis Offenbach im Jahr 1999 nach den Tätern vom Doppelmord in Rödermark. Kann „Aktenzeichen XY“ im ZDF nun für Aufklärung sorgen? © Polizei

Die Polizei in Offenbach sucht auch nach Hinweisen zu zwei Autos: Ein älterer, grüner Pkw mit einem NW-Kennzeichen und ein tiefergelegter schwarzer Mercedes mit M-Kennzeichen wurden damals in Tatortnähe gesehen. Auch Hinweise zu den gestohlenen Gegenständen oder zu Kontakten der beiden Getöteten könnten der Polizei helfen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Kann „Aktenzeichen XY“ im ZDF helfen, diesen Fall aufzuklären? (Tobias Möllers)*op-online.de und heidelberg24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.