Aktivisten protestieren auf Vordach der Deutschen Bank

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace sind am frühen Mittwochmorgen auf das Vordach des Hochhauses der Deutschen Bank in Frankfurt geklettert. Anlass für den Protest sei die am Donnerstag stattfindende Hauptversammlung der Fondstochter der Deutschen Bank DWS, teilte Greenpeace mit. Die Umweltschutzorganisation fordert Klimaschutzmaßnahmen von den Unternehmen.

Frankfurt/Main - Die Polizei sei mit Einsatzkräften vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Aktivisten hätten ein Banner entrollt. dpa