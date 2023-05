Al-Wazir kritisiert Umgang der Parteien in der Ampel

Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen). © Rolf Vennenbernd/dpa

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat den Umgang der Parteien in der Berliner Ampel-Koalition kritisiert. Im Deutschlandfunk sagte er am Dienstagmorgen, es nütze keinem, „wenn man vor allem gegeneinander arbeitet“. Er habe den Eindruck, dass die Bundesregierung so miteinander umgehe, „dass man kein Interesse an einem gemeinsamen Erfolg hat“.

Wiesbaden - Der FDP warf der hessische Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl „Randalepolitik“ vor. Der CDU empfahl er, bei ihrer Kritik „die Maßstäbe zurecht zu rücken“. dpa