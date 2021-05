Tödlicher Unfall: Junger Mann stirbt

Motorrad-Unfall

+ © Michael Häfner/dpa Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten aus dem Wetteraukreis ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Michael Häfner/dpa

Tragischer Unfall im Wetteraukreis: In Altenstadt verunglückt ein junger Mann mit seinem Motorrad tödlich.

Altenstadt – Nach einem schweren Unfall zwischen den Altenstädter Ortsteilen Rodenbach und Heegheim ist ein junger Mann gestorben. Das teilt die Polizei mit. Der 25-Jährige aus Ranstadt im Wetteraukreis war am Freitagnachmittag (21.05.2021) mit seinem KTM-Motorrad auf der Kreisstraße 236 gefahren.

Nach Zeugenaussagen geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Mann überschlug sich im angrenzenden Feld. Nach Angaben der Polizei wurde er sofort mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Gießen geflogen. Doch seine Verletzungen durch den Unfall waren so schwer, dass er noch am Abend im Krankenhaus starb. (kke)