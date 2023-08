Am Steuer eingeschlafen: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Erst in der Scheune kam er zum Stehen: Ein 20-Jähriger soll in Hofbieber (Landkreis Fulda) beim Autofahren eingeschlafen und auf einen Hof geraten sein. Nach Angaben der Polizei vom Samstag fuhr der Mann mit dem Wagen erst gegen eine Gartenmauer, nahm ein Scheunenrolltor auf dem Dach mit und prallte schließlich gegen einen Pfosten in der Scheune. Gegen den jungen Fahrer bestehe der Verdacht auf Trunkenheit am Steuer.

Hofbieber - Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 60.000 Euro an der Scheune sowie von rund 50.000 Euro am Auto des 20-Jährigen. dpa