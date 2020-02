Amigos: Große Überraschung für Duo auf eigener CD - Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind gerührt

Die Amigos bringtn mit "50 Jahre Amigos - Unsere Schlager von damals" eine neue CD heraus. Eines der Lieder war für das Schlager-Duo selbst eine große Überraschung.

Die Amigos feiern Jubiläum - Seit 50 Jahren auf der Bühne

feiern - Seit 50 Jahren auf der Bühne Neue CD "50 Jahre Amigos - Unsere Schlager von damals" erscheint

erscheint Von einem Lied war Schlager-Duo selbst überrascht

Die Amigos sind aktuell in aller Munde. Nicht nur feiert das Schlager-Duo aus Villingen in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Auch eine neue CD von Bernd und Karl-Heinz Ulrich ist seit Freitag erhältlich. "50 Jahre Amigos - Unsere Schlager von damals" heißt das gute Stück. Und für die Amigos selbst hielt es eine große Überraschung parat.

Dass bei dem Schlager-Duo die Familie eine große Rolle spielt, sieht man nicht nur an der Zusammenarbeit mit Daniela Alfinito: Die Schlagersängerin ist die Tochter von Bernd Ulrich und Nichte von Karl-Heinz Ulrich. Gerade erst stand sie mit ihrem Album "Liebes-Tattoo" auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts.

Amigos: Schwester Marina Müller macht auf neuer CD besondere Überraschung

Auf der neuen CD "50 Jahre Amigos - Unsere Schlager von damals" lässt nun ein weiteres Familienmitglied des Duos aus Villingen aufhorchen. Und das war für die Amigos selbst eine große Überraschung: Marina Müller tauchte in der Tracklist plötzlich mit einem eigenen Song auf.

Marina Müller? Selbst eingefleischten Schlager-Fans dürfte dieser Name weitgehend unbekannt sein. Doch Marina Müller, die mit dem Namen Marina Ulrich zur Welt kam, ist die kleine Schwester des Schlager-Duos! Mit "Einen Bruder zu haben" schummelte sie einen eigenen Song auf die neue CD der berühmten Verwandschaft. Marina Müller hatte sich zum 50-jährigen Bestehen still und heimlich ins Studio gewagt, ein Lied geschrieben und aufgenommen. Nun ist es auf "50 Jahre Amigos - Unsere Schlager von damals" zu hören.

Amigos: Schwester Marina Müller bei Karrierestart des Schlager-Duos erst 13

"Einen Bruder zu haben" ist eins von 26 Stücken auf der CD der Amigos. Am Freitag ist sie erschienen. "Jedes einzelne dieser Lieder gehört untrennbar zu uns und zu unserem Leben. Auf vielfachen Fanwunsch haben wir unsere Hits von damals jetzt neu aufgenommen - im Amigos-Sound, so wie wir heute klingen", kündigt das Schlager-Duo aus Villingen an.

Die Schwester übrigens, Marina Müller, war bei den ersten Bühnen-Auftritten von Bernd und Karl-Heinz Ulrich in Mittelhessen gerade erst 13 Jahre alt.

