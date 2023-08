Hunger, Durst und kahle Stellen: Vernachlässigte Meerschweinchen aus Keller gerettet

Von: Josefin Schröder

Aus einem Keller in Groß-Gerau hat das Veterinäramt 37 Meerschweinchen gerettet. Die Tiere wurden vernachlässigt, verletzt und hungrig aufgefunden.

Groß-Gerau – Wunden, kaum Wasser und zu wenig Futter: Das Veterinäramt hat 37 verwahrloste Meerschweinchen am Dienstagnachmittag (15. August) aus einem Keller in Groß-Gerau gerettet. Laut Kreisverwaltung waren die kleinen Nager auf sechs Käfige verteilt. Die geretteten Tiere seien teils in einem schlechten Zustand vorgefunden worden. „Sie litten erheblich unter Hunger und Durst“, so der Kreis. Sie hätten zu wenig beziehungsweise falsches Futter und kaum Wasser in ihren Käfigen. Einige der Nager hätten zudem Wunden und kahle Hautstellen. Unter den Tieren sei zudem mindestens ein trächtiges Weibchen gewesen.

Vernachlässigte Meerschweinchen aus Keller in Groß-Gerau gerettet

Die Meerschweinchen sollten offenbar über das Internet verkauft werden – einen entsprechenden Hinweis hatte das Veterinäramt erhalten. Das anschließende Betreten der Kellerwohnung sei nur mit der Polizei-Hilfe möglich gewesen. Nach Angaben der Kreisverwaltung gelte für die Bewohner des Hauses, aus dem die Tiere befreit wurden, bereits ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot.

Wunden und kahle Hautstellen wiesen einige der Meerschweinchen auf, die das Kreisveterinäramt heute aus einer Kellerwohnung in Groß-Gerau rettete. © Kreisverwaltung Groß-Gerau

Die Tiere seien vom Veterinäramt zunächst versorgt worden. Nun sollen einige Tiere vom Verein Meerschweinchen in Not in Kelsterbach, sowie vom Tierheim in Rüsselsheim aufgenommen werden. Die anderen werden über die Organisation Cavia Care an private Pflegestellen vermittelt, teilte Tierärztin Dr. Katrin Stein der Kreisverwaltung mit. (Josefin Schröder)