Amtliche Wetterwarnung für Nordhessen: Das Wetter wird wieder ungemütlich

Von: Sebastian Richter

Teilen

Das Wetter in Deutschland wird stürmisch und ungemütlich. (Symbolbild) © Imago Images/NurPhoto/Ying Tang

In Nordhessen wird das Wetter ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils heftigem Wind.

Kassel – Der Sommer in Hessen war bisher von Hitze und Unwettern geprägt. Nachdem die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die nächste Woche relativ kühles und regnerisches Wetter versprechen, gibt es für Nordhessen zunächst eine Wetterwarnung: Der DWD warnt vor teils schweren Sturmböen am Sonntag (2. Juli). Es besteht die Gefahr von herunterfallenden Ästen und anderen Gegenständen.

„Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h aus westlicher Richtung auf“, heißt es vom DWD. „In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h gerechnet werden.“ Nicht nur Hessen ist betroffen, die Windböen ziehen sich in einem breiten Band von Westen nach Osten. In Süd- und Mittelhessen gelten die Warnungen nicht.

Wetterwarnung in Nordhessen: Diese Kreise sind betroffen

Kreis und Stadt Kassel

Kreis Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Die Warnung besteht auf der ersten von vier Warnstufen. Sie gilt zunächst von 8 bis 20 Uhr. Sollte sich die Lage allerdings nicht bessern, kann sie auch verlängert werden – oder die Warnstufe erhöht werden. (spr)