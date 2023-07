Betrüger bringen Rentner um über 500.000 Euro: Polizei ermittelt nach angeblichem Immobiliengeschäft

Betrug

Bei einem vermeintlichen Immobiliengeschäft stehlen Täter in Buseck über eine halbe Million Euro von einem Rentner. Jetzt ermittelt die Polizei.

Buseck – Am vergangenen Samstag (22. Juli) erbeuteten zwei Betrüger über 500.000 Euro bei einem angeblichen Immobiliengeschäft mit einem Mann aus Buseck (Landkreis Gießen). Die beiden vermeintlichen Kaufinteressenten hatten über mehrere Wochen mit dem Rentner kommuniziert und wollten dann am Wochenende die Anzahlung für seine Immobilie leisten.

Landkreis Gießen: Betrüger erbeuten über 500.000 Euro von Busecker

Hierfür trafen sie sich mit dem Besitzer der Immobilie in Buseck. Die beiden Betrüger überzeugten den Mann davon, dass er dem Bänker der beiden eine „Anzahlung für die Anzahlung“ leisten müsse. Daher übergab der Mann Bargeld, Münzen und Gold im Wert von über 500.000 Euro an die beiden. Diese verpackten die Wertsachen in einem Paket, welches angeblich für den Bankmitarbeiter bestimmt war.

Als beide unbeobachtet waren, tauschten sie das Paket und gaben dem Busecker ein wertloses. Danach flüchteten die Betrüger unter einem Vorwand mit den Wertsachen in einem silbernen Alfa Romeo. Dieser trug vermutlich das Kennzeichen „W-RK“. Der eine Täter war ungefähr 65 Jahre alt und 170 cm groß. Außerdem wird er als kräftig und mit grauen Haaren beschrieben. Der zweite Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und ebenfalls 170 cm groß. Beide trugen eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. (dpa/Jakob von Sass)

