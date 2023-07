Angebliches Immobiliengeschäft: über 500.000 Euro erbeutet

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Betrüger haben von einem älteren Mann im Landkreis Gießen Geld, Münzen und Gold im Wert von über 500.000 Euro erbeutet. Sie hätten zuvor scheinbares Interesse an einer Immobilie des Mannes bekundet, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit.

Gießen - Am vergangenen Wochenende hätten sich die beiden Männer mit dem Senior in Buseck getroffen. Durch „geschickte Gesprächsführung“, so die Polizei, hätten die Betrüger dabei den Mann davon überzeugt, eine Anzahlung von 500.000 Euro leisten zu müssen, um den vereinbarten Kaufpreis von einer Million Euro für seine Immobilie erhalten zu können. Dann flüchteten die beiden Männer mit der Beute. dpa