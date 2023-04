Anträge auf Hilfe für Heizölkosten ab 4. Mai möglich

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Wer im vergangenen Jahr in Hessen privat mit Öl oder Holzpellets geheizt hat, kann ab dem 4. Mai staatliche finanzielle Hilfe beantragen. Diese kommt für Haushalte infrage, deren Energiekosten sich 2022 mindestens verdoppelt hatten, wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Erstattet werden dann 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen.

Wiesbaden - Dabei wird als Vorjahrespreis ein bundesweiter Referenzwert angenommen, der für Heizöl bei 71 Cent je Liter inklusive Mehrwertsteuer liegt. Grundlage für die Unterstützung ist ein bundesweites Programm für Privathaushalte, die nicht leitungsgebundene Energieträger nutzen wie Öl, aber auch Flüssiggas, Holzhackschnitzel oder Scheitholz.

Maximal können Haushalte mit 2000 Euro entlastet werden. Über einen Online-Rechner können Verbraucher vor einem Antrag ermitteln, ob ein Haushalt für die Hilfe in Frage kommt. dpa