Fuldaer beklagt Müllberge: „New York ist sauberer als Fulda“

Kondome, Pampers, Essensreste, Masken

+ © Sarah Malkmus/Fuldaer Zeitung Im Gebüsch an der Buseckstraße/Ecke Künzeller Straße wird jede Menge Müll entsorgt. © Sarah Malkmus/Fuldaer Zeitung

Müll in den Städten ist immer wieder ein Thema – so auch in Fulda. William Burdumy ist der Meinung, die Barockstadt vermülle zunehmend. In der Von-Schildeck-Straße, in der er wohne, habe er schon alles mögliche an Müll gefunden.