Arbeitsagentur berichtet neueste Zahlen

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe. © Sebastian Kahnert/dpa

Die jüngsten Entwicklungen am hessischen Arbeitsmarkt im Mai berichtet an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur. In den vier Monaten zuvor war die sonst übliche Frühjahrsbelebung ausgeblieben, sodass die Zahl der Arbeitslosen deutlich über den Werten aus dem entsprechenden Vorjahresmonat lagen. Im April dieses Jahres waren genau 179 725 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet.

Frankfurt/Main - Das waren 23 480 mehr als ein Jahr zuvor und entsprach einer Quote von 5,2 Prozent. Nach Einschätzung der Direktion sind die Unternehmen bei Neueinstellungen vorsichtiger geworden. Zudem bewerben sich zunehmend mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine um die Jobs. dpa