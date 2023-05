Auch Conference-League-Start für SGE finanziell attraktiv

Teilen

Markus Krösche jubelt nach dem Finalsieg von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers. © Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Für Eintracht Frankfurt ist auch die Teilnahme an der Conference League finanziell interessant. „Die Conference League wäre bei Erreichen der Gruppenphase wirtschaftlich ein attraktiver Wettbewerb. Es würde sich lohnen“, sagte Oliver Fahrenbach, Finanzvorstand des Fußball-Bundesligisten, am Sonntag in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichen Interview.

Frankfurt/Main - „Gerade bei einem erfolgreichen Abschneiden wäre die Conference League eine gute Erlösquelle.“

Der hessische Club hatte am Samstag mit einem 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison noch den siebten Tabellenplatz und damit den Einzug in die Conference League geschafft. Sollte die Eintracht am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig gewinnen, würde sie in der höherwertigen Europa League starten.

„Natürlich wäre ein Erfolg in Berlin wirtschaftlich reizvoll. Durch den siebten Platz und die Perspektive auf das internationale Geschäft sind wir aber in einer deutlich besseren Ausgangsposition“, meinte Fahrenbach. „Was über die Europa League auch wirtschaftlich möglich ist, muss man niemandem in Frankfurt erklären.“ Die Hessen gewannen im vergangenen Jahr diesen europäischen Wettbewerb und erlösten mehr als 60 Millionen Euro an Einnahmen. dpa