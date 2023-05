Auffahrunfall auf A66: Fünf Verletzte in Kliniken gebracht

Teilen

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall auf der A66 sind an Himmelfahrt fünf Menschen verletzt worden - darunter ein Vater und seine beiden Kinder. Der 40-Jährige sei in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Neuhof Nord auf den Wagen vor ihm aufgefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Dieses Auto sei dann gegen die Betonleitwand geprallt und auf der Fahrbahnmitte stehengeblieben.

Neuhof - Der Familienvater hingegen touchierte mit seinem Wagen die Schutzleitplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn und fuhr noch einige Meter auf dem Standstreifen weiter. Alle fünf Insassen in den beiden Unfallfahrzeugen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Vater war mit seinen fünf und zwölf Jahre alten Kindern unterwegs.

Die beiden Fahrstreifen der A66 in Richtung Frankfurt wurden für die Unfallaufnahme und die Bergung der Autos gesperrt. Es bildete sich ein etwa zwei Kilometer langer Stau. dpa