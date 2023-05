Bundesliga-Rückkehr perfekt: Darmstadt 98 steigt in die erste Liga auf

Von: Niklas Hecht

Darmstadts Torschütze Phillip Tietz (r) jubelt mit Darmstadts Marvin Mehlem über das Tor zum 1:0. © Uwe Anspach/dpa

Darmstadt 98 gewinnt 1:0 gegen den FC Magdeburg und kehrt nach sechs Jahren Zweitligazugehörigkeit in die erste Liga zurück.

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Die Lilien gewannen ihr Heimspiel am Böllenfalltor vor 17 650 Zuschauern am Freitagabend (19. Mai) gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0). Damit ist ihnen der Aufstieg am vorletzten Spieltag der 2. Liga nicht mehr zu nehmen, denn der drittplatzierte Hamburger SV hat nach dem Sieg der Darmstädter bei noch zwei ausstehenden Partien nun sieben Punkte Rückstand auf den Klub aus Südhessen. Das Tor des Tages aus Sicht der Lilien erzielte Phillip Tietz in der 36. Minute.

Darmstadt hatte schon vor Tietz‘ zwölftem Saisontreffer die besseren Möglichkeiten. Beim Siegtor jubelten die Hausherren aber erst mit Verzögerung, nachdem der Videoschiedsrichter eine vermeintliche Abseitsstellung zurückgenommen hatte. Zuletzt spielten die Darmstädter in der Saison 2016/17 in der Bundesliga. Die bereits geretteten Gäste sind Elfter. (nhe/dpa)