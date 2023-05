Ausbildungscamps und viele PS: Attacken gegen Geldautomaten

Eine Sprengstoffattrappe liegt während einer Pressekonferenz auf einem Geldautomaten. © Sebastian Gollnow/dpa

Ausbildungscamps, mehrere 100 PS und Reservekanister: Geldautomatensprenger in Hessen sind oft hochprofessionell unterwegs. Das sagte der Sprecher der hier landesweit zentral zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk, der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt/Main - Die oft aus den Niederlanden stammenden Täter dieser Organisierten Kriminalität würden dort häufig zunächst in Ausbildungscamps geschult. Für die Flucht über die Autobahn mit teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde nach einer Sprengstoffattacke in Hessen verwendeten sie meist hochmotorisierte Autos: „Bei dem Fall jetzt in Bad Homburg waren es über 600 PS“, sagte Ungefuk.

Oft hätten die Täter dabei Reservekanister mit Benzin an Bord, „damit sie nicht in Tankstellen von Kameras erfasst werden können“. Ferienwohnungen als Verstecke würden rechtzeitig angemietet. „Das wird alles minuziös geplant“, erklärte der Sprecher. Mit überschaubaren finanziellem Aufwand habe sich so große Beute machen lassen. Inzwischen hat Hessen den Kampf gegen Geldautomatensprenger verstärkt. dpa