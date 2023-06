Ausbildungszahlen bei Pflegefachkräften sinkt

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach vorläufigen Daten haben 2022 weniger Menschen in Hessen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, verringerte sich die Zahl um 12 Prozent auf rund 3070 Männer und Frauen. Wie bereits in den vergangenen Jahren seien etwa drei Viertel der neuen Auszubildenden weiblich.

Wiesbaden - Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wurde 2020 in Deutschland neu eingeführt und ersetzt nach und nach die bisherigen Ausbildungsberufe in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege, wie das Landesamt erläuterte. Zwischen den vorläufigen und endgültigen Zahlen könne es noch zu größeren Abweichungen kommen. dpa