Auslosung egal: Darts-Duo bei Team-WM selbstbewusst

Teilen

Darts-Profis Gabriel Clemens (l) und Martin Schindler reagieren in ihrem ersten Match des Turniers. © Jürgen Kessler/dpa

Vor großen Namen wie Michael Smith oder Peter Wright ist Deutschlands Darts-Duo bei der Team-WM in Frankfurt am Main nicht bange. „Es ist uns egal, was die Auslosung sagt. Uns ist egal, ob wir gegen Schottland, England oder die Niederlande spielen. Wir haben das spielerische Niveau, diese Nationen zu schlagen“, sagte Martin Schindler nach dem souveränen 4:

Frankfurt/Main - 0-Auftaktsieg über Hongkong. Vor allem Schindler, der an der Seite von WM-Halbfinalist Gabriel Clemens antritt, hatte im ersten Spiel der Gruppenphase am späten Donnerstagabend eine starke Leistung gezeigt.

Schafft Deutschland am Freitagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) mit einem Sieg gegen Japan den Einzug ins Achtelfinale, gibt es für diese Runde eine offene Auslosung. England um Weltmeister Smith und Rob Cross ist dann genauso ein möglicher Gegner wie die Schotten mit Wright und Gary Anderson.

„Wir wollen nicht zu groß träumen oder zu viel versprechen. Aber wir glauben an uns“, sagte Schindler. Als Clemens auf ein konkretes Ziel beim World Cup in der Frankfurter Eissporthalle angesprochen wurde, antwortete er gewohnt nüchtern: „Ich möchte nix loswerden.“ Bislang schaffte es Deutschland bei dem Turnier einmal ins Halbfinale. dpa