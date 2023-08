Ausweichmanöver wegen Reh führt zu Unfall: Fünf Verletzte

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Bürstadt (Landkreis Bergstraße) verletzt worden. Ursache des Unfalls war laut Polizei die plötzliche Vollbremsung eines Autofahrers, der am Sonntagabend auf der Bundesstraße 47 einem Reh ausweichen wollte. Ein dahinter fahrender Autofahrer prallte auf das Auto auf. Vier Menschen in dem ersten Auto und die Beifahrerin des dahinter fahrenden Autos wurden verletzt, vier von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.